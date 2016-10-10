Дорогу в поселок Аксуат Теректинского района жители засыпают мелом и глиной, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20161007-WA0003 В редакцию "МГ" обратился житель Аксуата, который рассказал, что из-за рассыпанной на дороге глины в дождь невозможно проехать в поселок, а когда она высыхает, то пыль стоит столбом. - Зачем засыпать асфальт глиной, если прошлой зимой нам сделали ямочный ремонт. Из-за этой глины и мела пыль стоит такая, что в расположенных вблизи домах даже окна не открывают, потому что дышать нечем. А в грязь машина скользит по глине, как на катке. Хочу отметить, что никаких опознавательных занков о том, что идет ремонт дороги или что-то подобное, на дороге отсутствуют, - рассказал возмущенный житель поселка. По словам акима Аксуатского сельского округа Любови ИСКАЛИЕВОЙ, ямочный ремонт автодороги от трассы Уральск-Аксай до поселка Аксуат сельчане по своей инициативе ежегодно делают сами. - В прошлом году ямочный ремонт этого участка дороги делал ЖКХ района, но ямы все равно есть. Поэтом жители поселка предложили засыпать их мелом, который у нас есть. Каждой осенью сельчане как на субботник выходят и засыпают ямы, - пояснила Любовь ИСКАЛИЕВА. Напомним, в 2015 году, в начале декабря этот участок дороги ремонтировался за счет районного бюджета. Тогда на ямочный ремонт было выделено 200 тысяч тенге.