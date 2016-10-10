Ст. 206 Кодекс РК Об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V 1. Отказ в приеме по нарицательной стоимости банкнот и монет национальной валюты, находящихся в обращении на территории Республики Казахстан, которые являются законным средством платежа, кроме случаев, указанных в примечании к настоящей статье, – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей. 2. Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, размене и обмене банкнот и монет национальной валюты, находящихся в обращении на территории Республики Казахстан и подлежащих приему по всем видам платежей, кроме случаев, указанных в примечании к настоящей статье, – влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей. Примечание. Банкноты и монеты национальной валюты Республики Казахстан не являются законным средством платежа в следующих случаях: 1) если имеются явные признаки подделки (фальшивые); 2) бракованные банкноты и монеты, имеющие явные признаки отклонения от технических условий (несоответствие формата, надрывы, несоответствие нумерации, наличие помарок, совмещение красок, совмещение и (или) расплывчатое изображение чеканки и другое); 3) изъятые из денежного обращения, а также погашенные банкноты и рифленые монеты; 4) банкноты, имеющие надпись «ОБРАЗЕЦ», «SPECIMEN», «ҮЛГІ».

С 4 октября банкноты номиналом 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года стали недействительными. Однако их можно обменять в любом филиале банка второго уровня. Тем не менее, продавцы в магазинах и кондукторы автобусов не принимают вообще банкноты номиналом в 2000 и 5000 тенге. - Уже вторую неделю не могу расплатиться в магазине купюрой в 2000 тенге. Уже и продавцу объясняла, что не действительна купюра с "рукой". Бесполезно. Не принимает и все. Говорит, что я потом с этой старой банкнотой делать буду. Но ведь и по телевизору выступали, и в газете рассказали про то, какие они, эти старые купюры. Вообще, зачем вводят все время новые банкноты? Одних "двухтысячных" три штуки, а "тысячных" и вовсе пять! Совсем запутали людей, - возмущается жительница Уральска Ольга МАРТЫНОВА. Впрочем, как выяснилось, связываться с новыми-старыми банкнотами не хотят и в общественном транспорте Уральска. - Не могу расплатиться в автобусах маршрута №43 двухтысячной купюрой. Не берут ее. Видите ли, не хотят они потом в банки бегать из-за меня. Насколько вообще это законно? Где я должна искать размен? - говорит другая жительница Уральска Айна Мукашева. Между тем, в филиале Национального банка в Уральске заявляют, действия продавцов в магазинах незаконны. - Нам тоже звонят уральцы, жалуются, что у них купюры не принимают. Вообще, в таких случаях люди могут прийти к нам и написать заявление о данной ситуации. Мы проведем проверку и в случае, если информация подтвердится, то будут приняты соответствующие меры, - говоритИтак, за отказ в приеме национальной валюты грозят крупные штрафы.Стоит отметить, что продавцы в магазинах вправе не принимать банкноты, если они изъяты из денежного обращения, то есть купюры 2000, 5000 и 10000 образца 2006 года. Такие банкноты можно обменять в любых банках второго уровня. - Различий между банкнотами образца 2006 года и скажем, 2008 года, несколько. К примеру, только на лицевой стороне банкнот образца 2006 года имеется прямоугольник. На банкнотах, введенных в другие годы такого прямоугольника нет. Далее прямо над изображением "Байтерека" в банкнотах образца 2006 года имеется надпись "2006", - говорит Елена ДАН. - На банкнотах номиналом 2000 тенге образца 2011 года имеется надпись "Астана-Алматы", она была выпущена в честь проведения Азиатских Игр, а на образцах 2012 года изображен монумент "Қазақ Елі". Отличием банкноты номиналом 5000 тенге образца 2008 года от банкнот образца 2006 года является то, что в верхней правой части банкноты (2008 года - прим.автора) – сверху и снизу с краю банкноты расположена повторяющаяся юбилейная надпись «ТЕҢГЕГЕ ОН БЕС ЖЫЛ». Кроме того, в нижнем левом углу банкноты 2008 года расположен защитный элемент Spark в виде летящего орла, который чётко контрастирует на фоне сияющего солнца и при изменении угла наклона банкноты меняет цвет от ярко-зелёного до ярко-синего. Что касается банкноты номиналом 10000 тенге, то на образце 2011 года в левом верхнем углу напечатана надпись «ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ ЖИЫРМА ЖЫЛ», под ней логотип празднования 20-летия независимости.