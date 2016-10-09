День рождения Атырау в этом году отметили с большим размахом. Спортивные состязания, открытие фонтана и символа города - нефтяной качалки, великолепные концерты и салют – все это подготовили городские власти для горожан.поздравил жителей Атырау с праздником, и рассказал о новых проектах, в которых призвал участвовать всех атыраусцев. - Мы работаем над созданием большой диалоговой площадки, где каждый житель города сможет в режиме «онлайн» получить ответы на все интересующие его вопросы, а также вносить свои предложения, касающиеся улучшения города, строительства тех или иных архитектурных сооружений, то есть влиять на развитие Атырау, - обратился со сцены к собравшимся. – В этом году было проделано много работы, направленной на улучшение города, однако еще больше нам предстоит впереди. Все это будет невозможным без вашей помощи – если каждый житель Атырау осознает свою ответственность за чистоту и красоту своего города, положительные изменения не заставят себя долго ждать.

Начался городской праздник со спортивных соревнований – заплыва гребцов на байдарках, кросса, вело- и мотопробега.Поздравить жителей города прибыла делегация из Западно-Казахстанской области во главеПосле старта спортивных мероприятий, город ждал подарок - символ нефтедобывающей отрасли - станок-качалка, который установили на зеленом острове у основания центрального моста с европейской стороны. Сама конструкция является динамичной - качалка после торжественного запуска «заработала». Теперь она будет имитировать свою работу с помощью механического привода 24 часа в сутки. - Сегодня нашему городу исполняется 376 лет, поздравляю вас с праздником! - обратился к жителям Атырау– Глава государства сам дал второе имя нашему городу, назвав его нефтяной столицей Казахстана. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы Атырау был не только нефтяной, но и духовной и культурной столицей нашей родины.В честь городского праздника на площади Махамбета и Исатая прошла выставка ремесленников, концерт этнокультурных объединений, фотовыставка и показательные бои, организованные областной федерацией ММА.Со сцены с 376-летием города атыраусцев поздравили призеры олимпийских игр в Рио-де-Женейро – боксеры. Спортсмены пригласили горожан посетить их мастер-класс, который они будут устраивать для юных боксеров 9 октября в Атырауском клубе бокса.Вечером на площади С.Мукашева и перед зданием драматического театра имени Махамбета начались концерты. Свое творчество показывали не только местные музыкальные коллективы, но и звезды казахстанской эстрады –Концерт на площади перед драмтеатром проводился впервые за 15 лет. Зрители бурными овациями встречали приглашенных звезд.На реке Урал, перед площадью Султана Бейбарса был открыт музыкальный фонтан.Завершился вечер праздничным 20-минутным салютом, которым можно было любоваться в трех разных точках города – у центрального моста через реку Урал, на площади перед драматическим театром им. Махамбета и близ стадиона «Мунайшы».