8 октября нефтяная столица Казахстана отпраздновала свой 376 день рождения. IMG-20161008-WA0015   День рождения Атырау в этом году отметили с большим размахом. Спортивные состязания, открытие фонтана и символа города - нефтяной качалки, великолепные концерты и салют – все это подготовили городские власти для горожан. Аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ поздравил жителей Атырау с праздником, и рассказал о новых проектах, в которых призвал участвовать всех атыраусцев. - Мы работаем над созданием большой диалоговой площадки, где каждый житель города сможет в режиме «онлайн» получить ответы на все интересующие его вопросы, а также вносить свои предложения, касающиеся улучшения города, строительства тех или иных архитектурных сооружений, то есть влиять на развитие Атырау, - обратился со сцены к собравшимся Нурлан НОГАЕВ. – В этом году было проделано много работы, направленной на улучшение города, однако еще больше нам предстоит впереди. Все это будет невозможным без вашей помощи – если каждый житель Атырау осознает свою ответственность за чистоту и красоту своего города, положительные изменения не заставят себя долго ждать.

 IMG-20161009-WA0000

Начался городской праздник со спортивных соревнований – заплыва гребцов на байдарках, кросса, вело- и мотопробега. IMG-20161008-WA0021 IMG-20161008-WA0022 Поздравить жителей города прибыла делегация из Западно-Казахстанской области во главе с акимом Уральска Нариманом ТУРЕГАЛИЕВЫМ. После старта спортивных мероприятий, город ждал подарок - символ нефтедобывающей отрасли - станок-качалка, который установили на зеленом острове у основания центрального моста с европейской стороны. Сама конструкция является динамичной - качалка после торжественного запуска «заработала». Теперь она будет имитировать свою работу с помощью механического привода 24 часа в сутки. - Сегодня нашему городу исполняется 376 лет, поздравляю вас с праздником! - обратился к жителям Атырау аким города Серик ШАПКЕНОВ. – Глава государства сам дал второе имя нашему городу, назвав его нефтяной столицей Казахстана. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы Атырау был не только нефтяной, но и духовной и культурной столицей нашей родины. IMG-20161008-WA0014 В честь городского праздника на площади Махамбета и Исатая прошла выставка ремесленников, концерт этнокультурных объединений, фотовыставка и показательные бои, организованные областной федерацией ММА. IMG-20161008-WA0019 IMG-20161008-WA0017 IMG-20161008-WA0018 IMG-20161008-WA0020 Со сцены с 376-летием города атыраусцев поздравили призеры олимпийских игр в Рио-де-Женейро – боксеры Василий ЛЕВИТ, Адильбек НИЯЗЫМБЕТОВ, Кайрат ЕРАЛИЕВ и Берик АБДРАХМАНОВ. Спортсмены пригласили горожан посетить их мастер-класс, который они будут устраивать для юных боксеров 9 октября в Атырауском клубе бокса. IMG-20161009-WA0004 Вечером на площади С.Мукашева и перед зданием драматического театра имени Махамбета начались концерты. Свое творчество показывали не только местные музыкальные коллективы, но и звезды казахстанской эстрады – Торегали ТОРЕАЛИ, Камшат ЖОЛДЫБАЕВА и Фарида ЖОЛДАСОВА. Концерт на площади перед драмтеатром проводился впервые за 15 лет. Зрители бурными овациями встречали приглашенных звезд. IMG-20161009-WA0001 IMG-20161009-WA0006 IMG-20161009-WA0008 IMG-20161009-WA0003 На реке Урал, перед площадью Султана Бейбарса был открыт музыкальный фонтан. IMG-20161009-WA0007 Завершился вечер праздничным 20-минутным салютом, которым можно было любоваться в трех разных точках города – у центрального моста через реку Урал, на площади перед драматическим театром им. Махамбета и близ стадиона «Мунайшы». IMG-20161009-WA0002  