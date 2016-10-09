Начался городской праздник со спортивных соревнований – заплыва гребцов на байдарках, кросса, вело- и мотопробега. Поздравить жителей города прибыла делегация из Западно-Казахстанской области во главе с акимом Уральска Нариманом ТУРЕГАЛИЕВЫМ. После старта спортивных мероприятий, город ждал подарок - символ нефтедобывающей отрасли - станок-качалка, который установили на зеленом острове у основания центрального моста с европейской стороны. Сама конструкция является динамичной - качалка после торжественного запуска «заработала». Теперь она будет имитировать свою работу с помощью механического привода 24 часа в сутки. - Сегодня нашему городу исполняется 376 лет, поздравляю вас с праздником! - обратился к жителям Атырау аким города Серик ШАПКЕНОВ. – Глава государства сам дал второе имя нашему городу, назвав его нефтяной столицей Казахстана. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы Атырау был не только нефтяной, но и духовной и культурной столицей нашей родины. В честь городского праздника на площади Махамбета и Исатая прошла выставка ремесленников, концерт этнокультурных объединений, фотовыставка и показательные бои, организованные областной федерацией ММА. Со сцены с 376-летием города атыраусцев поздравили призеры олимпийских игр в Рио-де-Женейро – боксеры Василий ЛЕВИТ, Адильбек НИЯЗЫМБЕТОВ, Кайрат ЕРАЛИЕВ и Берик АБДРАХМАНОВ. Спортсмены пригласили горожан посетить их мастер-класс, который они будут устраивать для юных боксеров 9 октября в Атырауском клубе бокса. Вечером на площади С.Мукашева и перед зданием драматического театра имени Махамбета начались концерты. Свое творчество показывали не только местные музыкальные коллективы, но и звезды казахстанской эстрады – Торегали ТОРЕАЛИ, Камшат ЖОЛДЫБАЕВА и Фарида ЖОЛДАСОВА. Концерт на площади перед драмтеатром проводился впервые за 15 лет. Зрители бурными овациями встречали приглашенных звезд. На реке Урал, перед площадью Султана Бейбарса был открыт музыкальный фонтан. Завершился вечер праздничным 20-минутным салютом, которым можно было любоваться в трех разных точках города – у центрального моста через реку Урал, на площади перед драматическим театром им. Махамбета и близ стадиона «Мунайшы».
