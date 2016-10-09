Сегодня, 9 октября, в Уральске состоялся велопробег. Участники стартовали от ЗКАТУ имени Жангир-Хана, а финишировали на стадионе «Акжайык». Сотрудники дорожной полиции подготовили дистанцию, убрав буксиром все автомашины, стоявших на обочине дорог. - На участие в велопробеге было заявлено более 500 человек. Официально приняло участие 700 человек. Радует то, что ежегодно желающих поучаствовать в массовых спортивных мероприятиях становиться все больше. В велопробеге под названием Bolashak Bike Ride участие приняли выпускники "Болашака", студенты и преподаватели всех вузов, спортсмены, а также просто жители нашего города. Одновременно велопробег проводился в таких городах, как Алматы и Шымкент, - сообщилаПосле пробега всех участников поздравил с 25-летием Независимости Республики КазахстанСреди участников велопробега на финише было разыграно 5 велосипедов. Счастливыми обладателями призов стали двое спортсменов, студентка КАЗИТУ и двое жителей нашего города.