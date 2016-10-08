Сегодня, 7 октября, в рамках месячника по благоустройству города состоялся субботник с участием руководства области и города, депутатов, ветеранов, представителей национально-культурных центров и молодежных организаций. Сегодня было высажено 45 саженцев ели, 65 вяза и около 100 деревьев лиственных пород. По словам заместителя директора ТОО «Жайык таза кала» Абылхаира АМИРБАЕВА, всего в рамках месячника планируется посадить более 50 тысяч саженцев, в том числе 47 тысяч живой изгороди. Все деревья выращены в нашем уральском питомнике, деревья хвойных пород были предоставлены спонсорами. Общая протяженность посадки будет составлять около 5 километров. - Мы с удовольствием приняли участие в субботнике, это для нас многое значит, наши дети и внуки будут помнить об этом, нужно развивать чувство патриотизма и любви к труду. Такие мероприятия сближают людей. Пенсионеры нашей организации сразу откликнулись на приглашение акима принять участие в этой акции. Память о нас останется навечно, - рассказала председатель «Городского общества ветеранов и учителей» Софья ИМАНГАЛИЕВА. С акимом области Алтаем КУЛЬГИНОВЫМ в посадке деревьев принимали участие и его дети. Алтай КУЛЬГИНОВ поблагодарил всех, кто принял участие в сегодняшнем субботнике и отметил, как это важно для благоустройства города и для развития патриотизма у подрастающего поколения. В субботнике также приняли участие гости из Астаны. Это участники казахстанской организации «Экспедиция-25». Автомобильная экспедиция, организованная в честь 25-летия Независимости Казахстана и 150-летия первого казахского географа Алихана Букейханова, уже несколько дней находится в пути. Сегодня они сделали остановку в Уральске.