Фото с сайта Aktobetimes.kz На «бездомного» актюбинца с двумя детьми неравнодушные люди обратили внимание возле «Меги» 5 октября вечером. Мужчина, который представился Ерланом Илюбаевым, рассказал, что приехал из Шалкара и три дня с детьми ночевал, где придется. - Я сам кандыагашский, вырос в детдоме. Родителей нет. Работал три месяца в крестьянском хозяйстве в Шалкаре, зарплату нормально не платили. Решили перебраться в город. Мы приехали с женой Лаурой и двумя детьми: Акботе – 5 лет, Бекжану – 2 года. С женой поссорились, она и ушла. Идти нам некуда – у жены есть мама, но своего дома у нее нет. Живет у знакомых, - объяснял тогда мужчина. Неравнодушные актюбинцы сняли им квартиру и купили продукты. Сообщение о бездомном парне с детьми быстро распространилось в Сети. Уже к утру четверга более десяти актюбинцев собрались возле дома на Сатпаева, где переночевали Ерлан и дети. За несколько минут актюбинцы собрали более 50 тысяч тенге. Договорились о съеме для него постоянной квартиры, купили продукты – мясо и овощи. После сообщений в соцсетях ситуацией занялась комиссия по защите прав несовершеннолетних, возглавляемая заместителем акима города Мадьяром Кабылом. Выяснилось, что акимат семье выделял жилье. Так утверждает секретарь комиссии Ботагоз Есенова. Но квартиру в общежитии по улице Братьев Жубановых они оставили. Ерлан был также трудоустроен, но уволился по собственному желанию. - Когда с ним переговорили, он признался, что мама детей от него не уходила, - говорит Есенова. – Признался, что хотели воспользоваться и просить помощи. Ерлан и Лаура официально в браке не состоят. Дети записаны на фамилию мамы. Юридически отцовство Ерлана не подтверждено. Он говорит, что является отцом младшего ребенка. После проверки их вместе с Лаурой направили в Илекский отдел полиции. Мужчина и женщина пообещали, что вернутся в квартиру на Жубановых. Полиция сделала предупреждение – если подобное повторится, их могут наказать и лишить родительских прав.