По словам журналиста местного издания "Надежда" Дмитрия ТЕРЕЩЕНКО, в апреле этого года в газете была опубликована статья о нарушениях прав инвалидов в Уральске. В качестве иллюстрации к статье шла фотография инвалида в коляске, который передвигался по проспекту Достык. - Когда наш фотограф делал фотографию в кадр случайно попала женщина. Но объектом фотографирования она не являлась. На первом плане был инвалид в коляске. Статья вышла в апреле, а в августе эта женщина подает иск в суд и требует с нас в качестве морального ущерба один миллион тенге компенсации, - рассказал Дмитрий ТЕРЕЩЕНКО. По словам журналиста, в суде истица пояснила, что после выхода статьи ей стали звонить родственники и друзья, которые интересовались о ее здоровье, о том, хватает ли ей лекарств, и почему ее фото опубликовали в газете. - Женщина уверяет, что именно из-за этого у нее повысилось давление, пришлось вызывать скорую помощь, - говорит Дмитрий. Сегодня, 7 октября, судья гражданского суда №2 г.Уральск Алтынбек КУСПАНОВ в удовлетворении иска отказал. По словам адвоката издания Шакира СУХАНБЕРДИНА, решением суда он остался доволен. Но адвокат считает, что статью 145 Гражданского кодекса РК "Право на собственное изображение" необходимо изменить. - Ее необходимо дополнить, что публикация возможна, если фотография сделана в публичном месте, - говорит Шакир СУХАНБЕРДИН. По словам адвоката, согласно данной статье представителям СМИ нужно спрашивать разрешение на публикацию изображения у всех болельщиков на стадионе или участников различных массовых мероприятий.