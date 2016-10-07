Иллюстративное фото с сайта ru.sputnik-tj.com По словам руководителя управления по противодействию теневой экономики службы экономических расследовании ДГД по Атырауской области Асхата КАСИМОВА, в ходе расследования уголовного дела по лжепредприятию было установлено, что владельцем одной из компаний, зарегистрированной в Атырау, является житель Западно-Казахстанской области. - Как таковой компании не было, она существовала только на бумаге и через нее осуществлялись поставки в город Уральск. Следователи нашли директора этого лжепредприятия в одном из сел Зеленовского района ЗКО. Оказалось, что им является бомж, который официально числится в РОВД как человек без определенного места жительства. Увидев мужчину, стало ясно, что никакого отношения к миллионам этой фирмы он не имеет, - пояснил Асхат КАСИМОВ. Руководитель управления ДГД отметил, что бомж не знал о том, что является владельцем атырауской фирмы. Мужчина вспомнил, что в 2014 году в поселке к нему подошел незнакомец, который предложил выпить и пообещал денег за то, что тот поедет с ним в Атырау и подпишет некоторые документы. - Сельчанина всю дорогу поили спиртным, поэтому он не смог вспомнить, куда именно они ездили в Атырау и какие документы он подписывал. Однако после всех процедур бомжа привезли обратно в поселок и оставили без документов. Денег ему естественно никто не заплатил, - рассказал Асхат КАСИМОВ. Асхат КАСИМОВ отметил, что сотрудники ДГД Атырауской области помогли восстановить обманутому сельчанину документы. Сейчас бомж-миллионер проходит по делу в качестве свидетеля. На днях он уехал в Уральск, где атырауские сотрудники ДГД сняли ему на месяц жилье.