25-летнего Бекасыла АБДРАХМАНОВА приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prigovor smus (1) Как рассказал судья Кайрат ЧАЛКАРОВ, в ночь на 15 мая около ночного клуба "Мулен Руж" в городе Аксай между посетителями завязалась драка, в которой осужденный АБДРАХМАНОВ выстрелил в прохожего. - Бекасыл АБДРАХМАНОВ признан виновным по статье 24 ч. 3, 99 ч.2 "Покушение на убийство из хулиганских побуждений способом опасным для жизни многих людей" и статье 106 ч. 1 УК РК "Причинение тяжких телесных повреждений" и 287 ч. 3 "Приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия", - пояснил судья. - В ночь на 15 мая этого года около ночного клуба произошла драка между посетителями, в этот момент драку пытался разнять прохожий, в которого осужденный выстрелил. Вину свою он не признал, сказав, что выстрелил нечаянно. что касается морального ущерба, то его в размере 1,5 млн тенге Бекасыл АБДРАХМАНОВ выплатит сейчас, а материальный, когда потерпевший закончит лечение. Осужденному было назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Оказалось, что осужденный ранее уже был судим, однако судимость полностью погашена и на приговор не повлияла. Стоит отметить, что сейчас потерпевший находится на лечении и останется инвалидом по зрению. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Напомним, 14 мая в лицо сотрудника службы пробации выстрелили из огнестрельного оружия. Мужчина с огнестрельным дробовым ранением лица, шеи, грудной клетки и глаз был госпитализирован в областную больницу. Позже начальник ДУИС рассказал, что сотрудник службы пробации в г.Аксай проходил мимо ночного клуба и увидел, что во дворе увеселительного заведения идет драка. Он тут же позвонил в полицию, после чего пытался самостоятельно разнять дерущихся, но ему выстрелили в лицо. prigovor smus (2) prigovor smus (3) Фото Медета МЕДРЕСОВА