Как рассказали в представительстве авиакомпании "Бек Эйр" в Уральске, первый рейс в Актау из Уральска запланирован на 30 октября. - Рейсы будут осуществляться на самолетах "Фоккер-100". Тарифы еще не установлены, о ценах на билеты и время рейсов можно будет узнать в кассах, - рассказали в авиакомпании. Между тем, как стало известно, рейс будет действовать только в зимний период.