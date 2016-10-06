Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам секретаря областной избирательной комиссии ЗКО Жасулана НУРГОЖИНА, вчера, 5 октября, завершилась регистрация кандидатов в депутаты маслихата в Сырымский район по Саройскому избирательному округу №6. Как выяснилось, депутат Серик МУТИЕВ по собственному желанию досрочно сложил свои полномочия. - На сегодняшний день выдвинуто и зарегистрировано четыре кандидата. Трое из них - самовыдвиженцы, и один выдвинут от политической партии "Нур Отан". Из кандидатов трое - мужчины, и одна женщина. Избирательная кампания проходит в соответствии с требованиями норм выборного законодательства. Жалоб и обращений в избирательные комиссии на поступало, - рассказал Жасулан НУРГОЖИН. Депутат будет избран простым большинством голосов.