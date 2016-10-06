Общежитие педагогического колледжа Как стало известно, девушку 17 лет доставили в больницу вчера, 5 октября. - В областную детскую больницу в обморочном состоянии была доставлена несовершеннолетняя девушка. В настоящее время ее состояние удовлетворительное. Предположительно, взорвалось зарядное устройство мобильного телефона. Ожогов и других повреждений нет, девушка, видимо, просто испугалась, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения. Стало известно, что инцидент произошел в общежитии Уральского педагогического колледжа им.Досмухамедова. Изначально руководство общежития информацию подтвердило, рассказав, что было короткое замыкание, при котором вспыхнула искра, но телефон находится в рабочем состоянии. Однако позже в колледже опровергли эту информацию, заявив, что ни взрыва, ни искры не было, а девушка упала в обморок из-за повышенного артериального давления. - Действительно, вчера из общежития была госпитализирована наша студентка. Однако никакого взрыва зарядного устройства не было. Студентка поставила планшет на зарядку, зарядное устройство оказалось неисправным.Выбросив зарядное устройство, она вышла в соседнюю комнату,побыв у подруг примерно 15-20 минут вернулась в свою комнату, почувствовав себя плохо она упала в обморок. Дежурный воспитатель вызвала скорую помощь. Дежурный врач скорой помощи сообщил, что ее обморок никакого отношения к зарядному устройству не имеет, так как она страдает болезнью сердца, - рассказала заместитель директора колледжа Майра НУРМУКАШЕВА.