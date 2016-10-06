В министерстве юстиции Казахстана отметили, что Салауат Измухамбетов полностью погасил задолженность, которая составила почти 2 млн тенге, сообщает ИА «NewTimes.kz». Фрагмент видео YouTube Фрагмент видео YouTube Но, похоже, речь идет о задолженности в период с апреля по сентябрь этого года. Поскольку в ведомстве уточнили, что 25 апреля частным судебным исполнителем Алибаевым было возбуждено исполнительное производство о взыскании с Салауата Измухамбетова в пользу Айгерим Измухамбетовой алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Основанием послужил приказ Алматинского районного суда Астаны. В ходе исполнительного производства выяснилось, что должник проживает и работает в Актобе. -4 августа частный судебный исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные виды доходов Салауата Измухамбетова в размере ½ части заработка и (или) иного дохода, что в процентном выражении составляет 50% от заработной платы должника. Данное постановление 6 сентября направлено по месту работы должника для исполнения. Постановлением судебного исполнителя от 27 сентября была определена задолженность Измухамбетова, которая составила 1 805 870 тенге. Данная задолженность 29 сентября полностью погашена должником, — сообщили в МЮ в ответ на официальный запрос агентства. Напомним, Айгерим Измухамбетова познакомилась с сыном мажилисмена Бактыкожи Измухамбетова в Ялте. Молодые люди поженились. Но семейная жизнь, по словам Айгерим, не заладилась из-за страсти бывшего мужа к азартным играм. В итоге супруги развелись. Женщина уверяет, что в браке с Салауатом родила троих детей. Но их отец не платит алименты более 11 лет. Вместе с тем депутат мажилиса парламента Бактыкожа Измухамбетов потребовал доказать родство с внуками. Это его условие Айгерим выполнила 14 сентября, сдав тест ДНК. Теперь Измухамбетова просит бывшего свекра самому пройти аналогичные анализы. Но депутат, по ее словам, пока хранит молчание. Всего у Айгерим Измухамбетовой пятеро детей. Еще двое — от другого брака.