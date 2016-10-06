За дополнительной информацией можно обратиться: Служба по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан, 8 (727) 350 00 86 внутр. 116-44, [email protected]

«Гораздо приятнее и выгоднее коротать время за разговорами с детьми и близкими, когда счет идет не на минуты, и у вас оформлен безлимитный тариф. Особенно это касается пожилых людей, которые очень нуждаются в общении. Надеемся, что казахстанские пенсионеры оценят наше новое предложение, которое мы разработали специально для них», - комментирует Алексей Бендзь, директор по корпоративным коммуникациям компании Beeline Казахстан. По условиям тарифного плана «Социальный» за абонентскую плату 390 тенге пенсионер получает полный безлимит внутри сети и 200 смс на все номера Beeline. Оплата не привязана к определенной дате и будет списываться один раз в 30 дней. Стоимость звонков на другие номера по РК (включая городские) всего 7 тенге за минуту. Так же будут стоить звонки и смс по Казахстану внутри сети Beeline, если пользователь по каким-то причинам забудет вовремя оплатить абонентскую плату. В рамках тарифа есть возможность совершать льготные звонки в Россию по 15 тенге. Если абонент решит воспользоваться мобильным интернетом, автоматически будет начислено 0,5 ГБ всего за 89 тенге. Для подключения специального тарифного плана «Социальный» необходимо обратиться в офисы продаж и обслуживания Beeline Казахстан: предъявить удостоверение личности либо пенсионное удостоверение и написать заявление. Как было сказано выше, к тарифу могут подключиться все казахстанцы пенсионного возраста ( женщины – с 58 лет и старше, мужчины – с 63 лет и старше).Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.