Район Дома быта 173 /1 образовалась стихийная помойка. Утром проходят в школы 17 и 19 сотни детей через помойку. Эта грязь упирается в смотрящий полицейский участок и в камеру видео наблюдения.
Район Дома быта 173 /1 образовалась стихийная помойка. Утром проходят в школы 17 и 19 сотни детей через помойку. Эта грязь упирается в смотрящий полицейский участок и в камеру видео наблюдения.
Мужчина подавал иск в суд, однако в удовлетворении требований ему отказали. А 21 января 2026 года его дом отключили от электроэнергии.
Все больше казахстанцев не готовы обращаться в правоохранительные органы, даже если станут свидетелями преступления. По данным опроса Бюро н...
У Марии Никифоровны большая семья. Вместе с супругом Николаем Семеновичем они прожили вместе почти 70 лет, воспитали трёх дочерей. Радуют ба...
Алтыншы ақпанда мектеп басшысы өз еркімен қызметінен кеткен.
В настоящее время в стационаре находятся 19 пациентов.
Предварительной причиной смерти могло стать отравление природным газом.
Детей 2021 и 2023 годов рождения оперативно доставили в больницу.
Контрабанду обнаружили при досмотре автомобиля.
Деньги незаконно выводились путём замены банковских реквизитов получателей и перечислялись на аффилированные счета.