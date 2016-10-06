Трещина появилась не в монолите, а в кирпичной кладке облицовки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела строительства Марата МОЛДАШЕВА, угрозы для жизни жильцов нет. - Трещина пошла от крыши до седьмого этажа, сама конструкция дома не пострадала. В квартирах трещин нет. На парапете дома были установлены уголки и из-за воды где-то отошла сварка. В ближайшее время подрядчик по гарантийному обязательству устранит за свой счет этот дефект, - пояснил Марат МОЛДАШЕВ. Напомним, в редакцию "МГ" обратились жильцы новостройки, которую сдали в эксплуатацию в 2012 году в микрорайоне Жана орда. Люди были обеспокоены появлением огромной трещины в стене дома.