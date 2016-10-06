Иллюстративное фото из архива "МГ" Соответствующий протокол о внесении поправок в Соглашение между Правительством Казахстана и Правительством России подписали в рамках Форума межрегионального и приграничного сотрудничества 4 октября. Согласно документу, стороны договорились пропускать через государственную границу пассажирские и грузовые поезда без проведения контрольных процедур, в том числе без осуществления пограничного контроля на участках железных дорог Казахстана, находящихся на территории России и на участках железных дорог РФ, находящихся на территории нашей страны. Для Казахстана это позволит при организации безостановочных поездов сократить время пассажирских перевозок между Западно-Казахстанской областью и центральными и южными регионами на более чем 10 часов. По данным МИР РК, планируется, что после проведения ратификации подписанного протокола появятся новые скоростные пассажирские поезда сообщением Астана – Уральск и Алматы – Уральск.