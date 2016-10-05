Сегодня, 5 октября, в поселке Дарьинск на мусорной свалке было сожжено 1960 кустов конопли и 132 кг невысушенной марихуаны. Все это полицейские ЗКО изъяли на плантации конопли вблизи поселка Шолпан Зеленовского района ЗКО. Тогда были задержаны трое мужчин. Двое из них - уроженцы города Кызылорда и один местный житель. К слову, двое задержанных ранее уже были судимы за сбыт и культивацию марихуаны. В настоящее время им предъявлено обвинение по статье 300 ч. 2 УК РК - "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества". Стоит отметить, что стоимость только 132 кг невысушенной марихуаны составляет порядка 53 млн тенге.