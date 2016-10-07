Фото с сайта top-news.kz Основными направлениями деятельности министерства являются реализация государственной политики в области оборонной, аэрокосмической и электронной промышленностей, информационной безопасности в сфере информатизации и связи, мобилизационной подготовки и мобилизации, формирование и развитие государственного материального резерва, участие в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа. - Новому министерсву переданы функции и полномочия: - в сфере оборонной промышленности - от Министерства обороны, - в сфере космической деятельности - от Министерства по инвестициям и развитию; - в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва - от Министерства национальной экономики; - в сфере обеспечения информационной безопасности от Канцелярии премьер-министра и обеспечения информационной безопасности в области информатизации и связи - от Министерства информации и коммуникаций, - говорится на сайте Акорда. Указ вводится в действие со дня его подписания.