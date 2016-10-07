46-летний уралец узнал из СМИ о проблеме маленькой Раяны и согласился стать донором, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам мамы Раяны Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ, 10 ноября им позвонят из клиники Астаны и назначат день операции. - Сейчас мы ждем звонка. Ориентировочно операцию должны сделать до 1 декабря, - говорит Шынар ОРЫНГАЛИЕВА. - Мы прошли все обследование, и донор нам подошел. О нас он узнал из СМИ и захотел помочь нашей дочке. Денег с нас он не просил. Единственная проблема сейчас - это отсутствие средств на поездку в Астану. Шынар ОРЫНГАЛИЕВА сообщила, что у них сейчас нет денег ни на билеты, ни на проживание в Астане. Билеты и съемную квартиру донору они должны оплатить сами. - Операция пройдет бесплатно по медицинской квоте, а вот свой переезд мы должны оплатить. Нам требуется около 500 тысяч тенге. Потому что после операции Раяне необходимы будут еще медикаменты, - пояснила мама годовалой малышки. Напомним, в редакцию "МГ" обратились родители девочки, которой необходима операция по пересадке печени, так как Раяне в пять месяцев поставили диагноз - билиарный цирроз печени. Мама и папа не могут стать донорами для своей дочки, потому как Шынар перенесла несколько операций, а ее супруг имеет другую группу крови. Мама малышки Шынар Орынгалиева сама перенесла три операции на сердце и почки, и удаляла кисту. - В 2015 году родила дочь. Она была желтой. Мне ничего не говорили, просто лечили ее, но результатов не было. В пять месяцев нам поставили диагноз - билиарный цирроз печени. В Беларуси, Индии и Москве готовы сделать операцию, но нужен свой донор. Мы сами и наши родные сдали все анализы, но никто из нас не подошел, - говорит Шынар. - Я прошу помощи у всех неравнодушных людей. Помогите моей маленькой Раяне. Отец малышки не сможет быть донором, потому что у него другая группа крови. Семья с марта давала объявление о поиске донора, однако пока никто не отозвался. - Как нам объяснили, у донора возьмут лишь кусочек печени, затем у донора она восстановится, - поясняет мама. – Я подхожу, но после перенесенных болезней меня не берут на операцию. По словам мамы, ребенок развивается нормально, других заболеваний нет. Семья живет вместе с мамой Шынар. Отец девочки работает охранником за 34 тысячи тенге в месяц, поэтому денег на поездку и проживание в Индии или даже в Москве у них нет.   Если вы желаете хоть помочь малышке, можно позвонить ее маме Шынар Орынгалиевой по телефону: +77783179874. Номер счета Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ в АО "Народный Банк" KZ 856012343000007986, ИИН 820627401798.