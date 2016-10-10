Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП подтвердили в «Атырау су арнасы». Как сообщила пресс-служба предприятия, «8 октября примерно в 18 часов двое работников в выходной день по просьбе частного лица выполняли сантехнические работы в канализационном колодце, расположенном в микрорайоне Алиева-Курмангазы. В ходе выполнения работ они отравились скопившимися там газами и были госпитализированы в реанимационное отделение областной больницы. Позднее один из пострадавших скончался». В пресс-службе подчёркивают, что «данный случай произошел во внерабочее время, имел частный характер и не был связан с выполнением профессиональных обязанностей в коммунальном предприятии».