cvqfYD7U46A В редакцию "МГ" очевидцы прислали видео ДТП на трассе Уральск-Атырау. Там столкнулись четыре автомобиля. Как именно произошло столкновение, пока неизвестно. По предварительной информации, в аварии пострадали шесть человек. В ДВД ЗКО информацию подтвердили, но комментировать произошедшее отказались.