Авария произошла 8 октября около поселка Бударино на трассе Уральск-Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". cvqfYD7U46A В редакцию "МГ" очевидцы прислали видео ДТП на трассе Уральск-Атырау. Там столкнулись четыре автомобиля. Как именно произошло столкновение, пока неизвестно. По предварительной информации, в аварии пострадали шесть человек. В ДВД ЗКО информацию подтвердили, но комментировать произошедшее отказались. В видео присутствует ненормативная лексика 18+ dtp uralsk-atirau (3)