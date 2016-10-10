Мы ждем вас по адресу: микрорайон Женис 3. Тел.: для справок 8 (7112) 24-70-34.

Крупнейший торгово-развлекательный центр ASIA MALL расположен напротив новой городской площади в густонаселенном и стремительно развивающемся административном центре Уральска с удобными подъездными путями и паркингом. Все торговые площади предоставляются в чистовой отделке, готовой под бизнес. Арендаторам лишь необходимо изготовить вывеску, установить торговое оборудование и завезти товар. Размер торговых площадей варьируется от 15 до 1000 кв.м.В торговом центре работают представители различных ведущих брендов. На первом этаже ASIA MALL можно приобрести смартфоны, ноутбуки и прочую цифровую технику в магазине торговой сети Alser по очень привлекательным ценам. А в отделении "Казактелеком" можно через терминалы оплатить телефонию и интернет.Здесь же рядом расположен торговый офис кабельного телевидения и интернет-провайдера Алма TV, где есть возможность оформить договор или получить нужную информацию у консультантов.В ТРЦ действуют супермаркет FOOD HOUSE – новый в Уральске, светлый, с отличным выбором продуктов, посуды, игрушек. Покупателями уже отмечены доступные цены, качество товара и сервиса, предлагаемого операторами супермаркета. Отличная кулинария и выпечка заставляют возвращаться сюда вновь и вновь. ASIA MALL предлагает открыть на первом этаже свои представительства или бутики ювелирным брендам, туристическим агентствам, аптекам и т.д.Уже полюбившиеся бутики модной одежды ZARINA, DIVERSE,расположенные на втором этаже, систематически предлагают членам клуба и новым покупателям стильный look, приятные акции и скидки. Здесь удобно разместить бутики женской, мужской, как легкой, так и верхней одежды, отделов галантереи и бижутерии.На третьем этаже ASIA MALL расположен детский центр с каруселями, цветными модулями и лабиринтами, в котором дети отлично проведут время.Ребята могут посетить творческие занятия в детском творческом клубе Happy baby. На этой территории возможно отрыть как учебные центры, например, группу продленного дня, так и бутики детской одежды.Торговый центр оснащен и оборудован необходимыми мерами безопасности - это круглосуточная охрана, видеонаблюдение, противопожарная система. В наличии два эскалатора, два панорамных лифта, траволатор, что облегчает комфортное передвижение посетителей ТРЦ. Арендные ставки в ASIA MALL варьируются от месторасположения торгового помещения и начинаются от 3000 тенге. Также предоставляются каникулы от одного месяца. Иными словами в период, предусмотренный для безопасного старта бизнеса и наработки собственного покупателя, арендатор оплачивает только коммунальные услуги.На правах рекламы.