Неожиданно для водителей сотрудники ТОО "Жайык жарыгы" закрасили практически все разрывы разделительных полос на дорогах города. Уральские автолюбители крайне возмущены: теперь, чтобы повернуть к тому или иному объекту, им приходится ехать либо до ближайшего светофора, либо до перекрестка. Стоит отметить, что закрасили разрывы уже после того, как в городе обновили разметку на дорогах. Не сделали исключения даже для станции скорой помощи. Теперь бригадам, выезжая на вызов, необходимо доехать до светофора, который находится примерно в 500 метрах. После нескольких дней этого эксперимента в отдельных районах города разметку вновь закрашивают черной краской. К слову, сотрудники административной полиции никак это не комментируют.