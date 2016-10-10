Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника ПТО АО «Жайыктеплоэнерго» Нины АБИЛОВОЙ, отопление в квартирах планируют дать, когда установится температурный минимум. - К отопительному сезону мы полностью готовы. Отопление уже есть в 96 соцобъектах. Это учебные заведения и объекты здравоохранения, - сообщила начальник ПТО АО "ЖТЭ". - Что касается подачи тепла в жилые дома, то все договоренности с КСК согласованы, и к подключению мы готовы, но ждем, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +10 градусов. По прогнозам синоптиков это произойдет уже 12 октября.