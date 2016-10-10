Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала председатель ОО "Ак Отау" Алтынай ИСКАЛИЕВА, с 3 октября заработал буфет на колесах для бездомных. - С начала октября мы начали кормить бездомных. Теперь мы хотим помочь им с зимней одеждой и обувью. Нам необходима, в основном, мужская одежда размеров 44-50. Нужны куртки, свитера, шапки, варежки, обувь и шарфы, - сообщила Алтынай ИСКАЛИЕВА. Все желающие оказать помощь могут обратиться по телефонам: 8 705 142 95 54 и 8 702 19646 44.