Жители этих сел из-за отсутствия моста вынуждены добираться до поселка Асан на пароме. Потому что автобус в их села ездит редко, а в плохую погоду и вовсе объезжает их стороной. По словам паромщика, в день он перевозит около 700 человек. - С шести утра до десяти вечера я нахожусь на переправе, чтобы люди могли добраться на работу, а детишки в школу. За один день паром пересекают около 700 человек. Стоимость переправы составляет 25 тенге, - говорит сельчанин Вячеслав НЕЛЕПКО. По словам одной из жительниц села Садовое, когда начинаются дожди, подход к парому становится очень скользким, и люди там падают. - Мы переехали сюда два года назад. Пересекать реку на пароме опасно, тем более, были трагические случаи. Наш паром - это всего лишь понтон из железных бочек, которому уже больше 20 лет. На данный момент, паром это единственная возможность попасть в город, и, конечно же, радует то, что вопрос со строительством моста решен, - сказала жительница села Анжела. По словам заместителя акима Зеленовского района Амангельды ТУГУЗБАЕВА, строительство моста в селе Садовое началось в сентябре этого года. - Ширина моста составит 1,5 метра, а длина - 110 метров. Стоимость объекта - 35 млн тенге, которые выделены из районного бюджета. На сегодняшний день проведены все земельные работы. По левому берегу реки Чаган со стороны поселка Асан заливается фундамент для установки пилонов и якорей. Вся арматура уже заказана в России, - пояснил Амангельды ТУГУЗБАЕВ. Кроме того, в августе начали строить и мост в селе Зеленое Зеленовского района ЗКО. Его ширина составляет 1,5 метр, а длина - 114. На строительство этого моста из районного бюджета выделено 56 млн тенге. Строительством занимается ТОО "УралСтройИнвест". Оба объекта будут сданы в феврале 2017 года.