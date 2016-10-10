Blv6Hm6PG9k Казахстанские КВНщики пофантазировали, о чём могли бы общаться акимы в чате. Видео с перепиской акимов городов Казахстана в WhatsApp создала алматинская команда КВН "Номады", представляющая Казахскую академию спорта и туризма. В чате акимы поздравляют Асета Исекешева с назначением на должность акима Астаны, обсуждают подготовку к Универсиаде и EXPO-2017, потоп на дорогах Астаны. Забавно обыграна ситуация с велосипедными увлечениями акимов Алматы и Шымкента. - Мы решили написать именно про городских акимов, так как актуальные шутки были как раз про них. КВНщики регулярно следят за новостями. Так легче писать новые шутки, и людям понятно. За одно развивается наш общий кругозор, – рассказал участник команды Марат Тынышкалиев. Однако, когда видео набрало популярность в сети, первоначальную версию "попросили удалить". Кому именно не понравились шутки, авторы не уточняют. Известно только, что из видео исчезли куски беседы с акимом Уральска о городских дорогах, отчёт по смете за которого как бы незаметно давал его заместитель, разговор о потопах в Астане и сообщение акима Тараза своей жене, по ошибке отправленное не в то окно. Видеоролик "Ватсап-переписка акимов" был написан специально для Кубка акима Астаны, так что, будет ли продолжение, пока неизвестно, но авторы не исключают такой возможности.