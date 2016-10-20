Народные коммунисты последовательно выступают за защиту прав детей, предлагая рассматривать проблему шире, не ограничиваясь лишь вопросом алиментов. Коммунисты неоднократно заявляли о необходимости увеличения размера детских пособий в Казахстане и всесторонней поддержке материнства и детства.

К сожалению, сегодня в стране все больше родителей оказываются должниками перед собственными детьми. По официальным данным, в Казахстане более 350 тысяч детей нуждаются в алиментах. Долги по алиментам составляют 1,8 миллиарда тенге. В списке злостных неплательщиков алиментов значатся 25 тысяч человек. Более того, почти 32 тысячи детей воспитываются в детских домах и интернатах. Причем 70% из них – это социальные сироты, то есть сироты при живых родителях. Из 4 млн семей каждая восьмая – неполная. За пять лет распались 200 тысяч семей, а каждый пятый ребенок рождается вне брака, и соответственно, не может рассчитывать на финансовую поддержку обоих родителей.Цель проекта «Алименты. 30 шагов против неуплаты», разработанного генпрокуратурой, – создать эффективную систему взыскания алиментов в пользу детей. Предлагается даже ввести новый вид уголовного наказания в виде принудительных работ с тем, чтобы заставить неплательщика выплатить долги из заработанных средств. Именно это предложение о принудительном трудоустройстве алиментщиков еще в 2014 году впервые предлагали народные коммунисты. Напомним, депутат Мажилиса Парламента РК от фракции КНПК Жамбыл АХМЕТБЕКОВ тогда заявил: – Родителей, бросивших своих детей, переложив бремя воспитания на казенные учреждения, стоит принудительно устраивать на общественные работы и изымать 40% от заработной платы на содержание брошенного ребенка. Ведь многие недобросовестные родители предпочитают скрывать место работы и реальные доходы, занимаясь бизнесом или трудоустраиваясь неофициально, либо занижают суммы заработков. А официальное принудительное трудоустройство облегчит процесс взыскания долгов по алиментам.– По поводу повышения размеров ежемесячных пособий для детей из малообеспеченных семей. Данный вопрос рассматривался и в дальнейшем будет продвигаться в Правительство, – прокомментировал Жамбыл АХМЕТБЕКОВ. –При формировании бюджета на 2015-2017 годы мы дважды вносили предложения по увеличению единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и четвертого ребенка более, чем в два раза от 51,9 и 86,6 тысяч тенге до 119 и 198 тысяч тенге соответственно, а также по продлению периода выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Однако Министерством финансов РК данные предложения были отклонены. Защита матери и ребенка – важнейшая забота КНПК, как ответственной политической силы, нацеленной на будущее. Мы призываем государство не быть безразличными к будущему нашей страны и совместно объединить усилия в спасении института семьи.Пресс-служба ЦК КНПК

