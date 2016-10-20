Не тратьте время на поиски работы в интернете или обивая бесчисленные пороги, разнося резюме. Доверьте поиск профессионалам — обратитесь в кадровое агентство «Кузница кадров». kuznica-2 «Кузница кадров» окажет профессиональную и эффективную помощь в подборе вакансий для соискателей в различных профессиональных отраслях. Приглашаем к сотрудничеству, как соискателей, так и работодателей. Мы гарантируем подбор персонала в различные подразделения компаний различного направления и уровней. «Кузница кадров» предлагает следующие вакансии: администратор кафе; администратор сауны; бармены; бухгалтер; главный бухгалтер; экономист; крановщик портального крана; менеджер по логистике транспортной компании; менеджер по продаже орг. техники; менеджер по продаже промышленного оборудования; менеджер филиала курьерской компании; оператор линии макаронных изделий; официанты; пекари; повара; продавцы; разнорабочие; сторож; технички; уборщицы; швея; грузчик; дворник; закройщик; кладовщик; грузчик

Всю необходимую информацию вы можете узнать по телефону: 8 (7112) 54-05-20.

