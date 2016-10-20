Видеообращение Муслима УНДАГАНОВА из СИЗО было показано на встрече госслужащих ЗКО с зампредом агентства по противодействию коррупции РК Аликом ШПЕКБАЕВЫМ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам заместителя председателя агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика ШПЕКБАЕВА, коррупция - это болезнь общества. - Она является одной из опаснейших явлений во всех странах, как развитых, так и развивающихся. Коррупция, как социальное зло, как болезнь общества. Во-первых, разрушает государственные устои, морально-нравственные ценности. Сдерживает инвестиционную привлекательность нашей страны и социально-экономическое развитие государства. Является одной из угроз нашей национальной безопасности, - заявил Алик ШПЕКБАЕВ. На встрече зампред агентства отметил, что вокруг борьбы с коррупцией очень много споров. В качестве мер борьбы с этим злом звучали предложения повысить заработную плату, как в западных странах, ужесточить меру наказания. - 2/3 всего мира относится к высокому и очень высокому уровню коррупции, в этом числе и Казахстан. Искоренить коррупцию невозможно. Ни одна страна этого еще не сделала, но минимизировать ее удалось ряду западноевропейских стран. По индексу восприятия коррупции, Казахстан занимает 123 место из 168. За последние два года с учетом восприятия антикоррупционной стратегии, наша страна поднялась на 17 позиций. На сегодняшний день самый высокий уровень коррупции в акиматах, - заявил Алик ШПЕКБАЕВ. - У нас принято 56 законов, которые влияют на снижение уровня коррупции. Что касается карательных мер, у нас один из самых жестких законов. За получение и дачу взятки предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Сегодня будут отвечать не только те, кто берет взятку, но и те, кто предлагает. Наказание практически одинаковое. По его словам, в результате работы антикоррупционных служб за 9 месяцев нынешнего года за совершение коррупционных правонарушений к ответственности привлечено более 800 должностных лиц. Во время выступления чиновникам показали видеоролики о громких коррупционных делах в Казахстане. В частности, с экрана к своим бывшим коллегам обратился экс-руководитель управления спорта ЗКО, который ранее также занимал должность заместителя акима Уральска. Он рассказал, что раскаялся в содеянном. - Я раскаиваюсь в содеянном. Обращаюсь ко всем, чтобы они не повторяли моих ошибок, - заявил УНДАГАНОВ из СИЗО. Бывшего руководителя управления спорта ЗКО Муслима УНДАГАНОВА в 2014 году приговорили к 12 годам лишения свободы за хищение более 170 млн тенге.