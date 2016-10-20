Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что в райбольницу Аксая был доставлен 65-летний мужчина с множеством колото-резаных ран. - Мужчину обнаружили в подъезде одной из многоэтажек Аксая соседи, которые и вызвали скорую. В центральной районной больнице мужчина умер, не приходя в сознание, - отметили в полиции. Также в полиции отметили, что в настоящее время подозреваемый уже задержан и находится в ИВС Чингирлауского РОВД. Им оказался гражданин Российской Федерации 1955 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 106 ч.3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".