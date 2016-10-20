Аварийное общежитие Аксайского технического колледжа Жильцов аварийного общежития Аксайского технического колледжа продолжают переселять в вахтовый городок и общежития местных компаний. На сегодня из 75 семей уже переселено более 40. До 5 ноября из аварийного общежития должны выехать все жильцы. 5-этажное общежитие технического колледжа, где вместо студентов уже давно проживают люди, не имеющие отношение к колледжу, было признано аварийным. Построенное в начале 80-х годов прошлого столетия, общежитие за все это время ни разу не ремонтировалось. По словам директора колледжа Мирболата ДИЯРОВА, еще в 2007 году был запланирован капитальный ремонт общежития, имелась и проектно-сметная документация. Но жильцы тогда отказались выехать из здания на время ремонта, и о нем пришлось забыть. Но недавнее техобследование, проведенное Западно-Казахстанским филиалом центра «Курылысконсалтинг» признало общежитие непригодным для жилья. Более того, рекомендовало в кратчайшие сроки эвакуировать оттуда людей. В районном акимате была создана специальная комиссия, курирующая вопрос переселения жильцов общежития. Семьи было решено временно разместить в общежитиях местных компаний и организаций. Как разъяснил, для жильцов аварийного общежития запланировано строительство нового здания. Средства на разработку проектно-сметной документации уже выделены из районного бюджета. Новое общежитие, рассчитанное на 120 комнат (каждая площадью около 30 кв. м. - прим.автора), будет построено в 10 микрорайоне до конца следующего года. Пока же людям предоставлено жилье в вахтовых городках и общежитиях. При этом оплату за проживание районный акимат взял на себя. Сейчас переселенцы осваиваются на новом месте. - Нас заселили неделю назад, - рассказывает Мансия БУКЕНБАЕВА. - Спасибо акиму района, что предоставил нам транспорт, и мы смогли перевезти вещи. И вообще, здесь есть все - душевые, стиральная машина-автомат, кухня, не говоря уже о том, что здесь тепло и светло. - Для нас все условия создали. И платить за проживание не надо. К тому же, мы ведь здесь не постоянно – обещают на следующий год нас заселить в новое общежитие, - говорят переселенцы. На сегодня в общежитие по улице Молодежной переехало 7 семей, ожидается, что в скором времени число новоселов прибавится. Люди также были расселены в общежитие отдела культуры и в бывшее здание финансовой полиции, а несколько семей-очередников недавно получили квартиры в новых домах в 10 микрорайоне. Однако не все из аварийного общежития согласились на переезд – здесь еще проживают более 15 семей. Люди переживают, что за временное жилье им придется платить, и требуют гарантии у местных властей, что они действительно получат комнату в новом общежитии. - Люди уведомлены, что до 5 ноября они должны переехать. Что же до гарантий, то жильцы аварийного общежития на днях получат протокол комиссии, где будут отражены все вопросы, которые их беспокоят. В частности, что оплата за проживание ими не будет производиться до момента расселения в новое общежитие, что руководство АТК не будет их выписывать из общежития, и что предоставление жилой площади будет рассматриваться после предоставления людьми сбора необходимых документов, - сообщил Утегенов. Стало известно, что администрация колледжа обратилась в суд с исковыми заявлениями на выселение 18 семей из общежития Аксайского технического колледжа, поскольку заняли они комнаты самовольно в конце 90-х годов, не имея на то оснований. Как рассказала, по десяти искам были заключены медиативные соглашения, в отношении еще трех досудебное разбирательство было прекращено, поскольку люди уже переехали из общежития, еще пять заявлений находятся на стадии рассмотрения.Временное жилье переселенцев аварийного общежития