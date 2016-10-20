Администрация колледжа обратилась в суд с исковым заявлением о выселении этих семей из общежития, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аварийное общежитие Аксайского технического колледжа Аварийное общежитие Аксайского технического колледжа Жильцов аварийного общежития Аксайского технического колледжа продолжают переселять в вахтовый городок и общежития местных компаний. На сегодня из 75 семей уже переселено более 40. До 5 ноября из аварийного общежития должны выехать все жильцы. 5-этажное общежитие технического колледжа, где вместо студентов уже давно проживают люди, не имеющие отношение к колледжу, было признано аварийным. Построенное в начале 80-х годов прошлого столетия, общежитие за все это время ни разу не ремонтировалось. По словам директора колледжа Мирболата ДИЯРОВА, еще в 2007 году был запланирован капитальный ремонт общежития, имелась и проектно-сметная документация. Но жильцы тогда отказались выехать из здания на время ремонта, и о нем пришлось забыть. Но недавнее техобследование, проведенное Западно-Казахстанским филиалом центра «Курылысконсалтинг» признало общежитие непригодным для жилья. Более того, рекомендовало в кратчайшие сроки эвакуировать оттуда людей. В районном акимате была создана специальная комиссия, курирующая вопрос переселения жильцов общежития. Семьи было решено временно разместить в общежитиях местных компаний и организаций. Как разъяснил заместитель акима Бурлинского района Кайрат УТЕГЕНОВ, для жильцов аварийного общежития запланировано строительство нового здания. Средства на разработку проектно-сметной документации уже выделены из районного бюджета. Новое общежитие, рассчитанное на 120 комнат (каждая площадью около 30 кв. м. - прим.автора), будет построено в 10 микрорайоне до конца следующего года. Пока же людям предоставлено жилье в вахтовых городках и общежитиях. При этом оплату за проживание районный акимат взял на себя. Сейчас переселенцы осваиваются на новом месте. - Нас заселили неделю назад, - рассказывает Мансия БУКЕНБАЕВА. - Спасибо акиму района, что предоставил нам транспорт, и мы смогли перевезти вещи. И вообще, здесь есть все - душевые, стиральная машина-автомат, кухня, не говоря уже о том, что здесь тепло и светло. - Для нас все условия создали. И платить за проживание не надо. К тому же, мы ведь здесь не постоянно – обещают на следующий год нас заселить в новое общежитие, - говорят переселенцы. На сегодня в общежитие по улице Молодежной переехало 7 семей, ожидается, что в скором времени число новоселов прибавится. Люди также были расселены в общежитие отдела культуры и в бывшее здание финансовой полиции, а несколько семей-очередников недавно получили квартиры в новых домах в 10 микрорайоне. Однако не все из аварийного общежития согласились на переезд – здесь еще проживают более 15 семей. Люди переживают, что за временное жилье им придется платить, и требуют гарантии у местных властей, что они действительно получат комнату в новом общежитии. - Люди уведомлены, что до 5 ноября они должны переехать. Что же до гарантий, то жильцы аварийного общежития на днях получат протокол комиссии, где будут отражены все вопросы, которые их беспокоят. В частности, что оплата за проживание ими не будет производиться до момента расселения в новое общежитие, что руководство АТК не будет их выписывать из общежития, и что предоставление жилой площади будет рассматриваться после предоставления людьми сбора необходимых документов, - сообщил Утегенов. Стало известно, что администрация колледжа обратилась в суд с исковыми заявлениями на выселение 18 семей из общежития Аксайского технического колледжа, поскольку заняли они комнаты самовольно в конце 90-х годов, не имея на то оснований. Как рассказала председатель Бурлинского районного суда Лариса ШАМГУНОВА, по десяти искам были заключены медиативные соглашения, в отношении еще трех досудебное разбирательство было прекращено, поскольку люди уже переехали из общежития, еще пять заявлений находятся на стадии рассмотрения. obshejitie (2) obshejitie (5) obshejitie (4) Временное жилье переселенцев аварийного общежития Временное жилье переселенцев аварийного общежития obshejitie (6)  