В городе ведется борьба с незаконной рекламой. Как сообщили в акимате Уральска, недобросовестные рекламодатели размещают свою рекламу без разрешения госорганов, обклеивая дома, заборы, остановки и даже трансформаторные будки. Следует отметить, что согласно закону вся наружная реклама оплачивается по определенному тарифу. Разрешительные документы на рекламу выдаются на год, но есть и те, кто просто игнорирует закон и развешивает рекламу, где вздумается. - Мы вместе с управлением государственных доходов проводим совместную работу по взысканию оплаты с рекламодателей. Так, нашими сотрудниками только за сентябрь в управление государственных доходов Уральска было направлено 67 объектов рекламы, из них 34 объекта - без разрешительных документов. Бюджет недополучил 271 488 тенге, - сообщил исполняющий обязанности руководителя отдела архитектуры и градостроительства Уральска Жанболат УМБЕТКАЛИЕВ. Выяснилось, что в настоящее время власти ищут организаторов концерта казахстанских звезд, среди которых есть Ерке ЕСМАХАН. - Как правило, организаторы находятся в Астане или Алматы, поэтому мы ждем их. Уже ближе к дате концерта будем с ними снова связываться. Сейчас вышли на организатора циркового представления. Сейчас он находится в Аксае, обещал, что в течение нескольких дней будет в Уральске. Тогда и будем встречаться с ним и беседовать, - сообщили в отделе. Между тем, организаторов концертов обяжут заплатить в госказну налог за рекламу, кроме того им грозит административный штраф.