Компания «Белес-Агро» извинилась перед потребителями

В ТОО «Белес-Агро» изучили фото- и видеоматериалы на сайте «МГ» и провели свою проверку. Об этом сообщается в письме от имени администрации компании, направленном читателям нашего сайта. - Нами установлено, что съемки были произведены прошлой зимой сезона 2013-2014 годов. Действительно, подобные факты имели место, так как при складировании в вагоны мешки желательно должны быть утрамбованы, для чего на предприятии в связи с отсутствием специального оборудования, так как отгрузка в вагонах носит не постоянный характер, используется подобный метод, - сообщается в письме. По существу возникших воп