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Социум

Компания «Белес-Агро» извинилась перед потребителями

В ТОО «Белес-Агро» изучили фото- и видеоматериалы на сайте «МГ» и провели свою проверку. Об этом сообщается в письме от имени администрации компании, направленном читателям нашего сайта. - Нами установлено, что съемки были произведены прошлой зимой сезона 2013-2014 годов. Действительно, подобные факты имели место, так как при складировании в вагоны мешки желательно должны быть утрамбованы, для чего на предприятии в связи с отсутствием специального оборудования, так как отгрузка в вагонах носит не постоянный характер, используется подобный метод, - сообщается в письме. По существу возникших воп
Marat
Компания «Белес-Агро» извинилась перед потребителями
В ТОО «Белес-Агро» изучили фото- и видеоматериалы на сайте «МГ» и провели свою проверку. Об этом сообщается в письме от имени администрации компании, направленном читателям нашего сайта.  
beles5
beles5
  - Нами установлено, что съемки были произведены прошлой зимой сезона 2013-2014 годов. Действительно, подобные факты имели место, так как при складировании в вагоны мешки желательно должны быть утрамбованы, для чего на предприятии в связи с отсутствием специального оборудования, так как отгрузка в вагонах носит не постоянный характер, используется подобный метод, - сообщается в письме. По существу возникших вопросов компания сообщает, что мешкотара, используемая для тарирования муки, соответствует всем действующим нормам безопасности и имеет соответствующие сертификаты качества и, соответственно, она не допускает попадания в муку посторонних предметов. - Информация о негерметичности упаковки не соответствует действительности, так как ни разу не было предъявлено претензий, учитывая, что ежедневно с комбината отпускается порядка 100 тонн муки. Грузчики склада при выполнении своих служебных обязанностей работают в спецодежде и спецобуви, раздевалка находится на территории склада, работникам не допускается в специальной одежде выходить за пределы производственных помещений. При утрамбовке дополнительно используются тканевые бахилы, тем самым исключается попадание грязи и посторонних предметов в продукцию. К тому же склад несколько раз в день зачищается. Поэтому этот способ утрамбовки мешков с мукой не представляет опасности пищевой продукции. Относительно отсутствия в момент видеосъемки дополнительной меры защиты - бахил на ногах рабочего, это является упущением со стороны ответственных лиц предприятия, с которыми была проведена дисциплинарная работа, говорится в сообщении. Ответили на предприятии и по поводу «грызунов, похожих на мышей». - На видеозаписи присутствует изображение нескольких воробьев в складе готовой продукции, которые при многократном открывании ворот при погрузке муки за день могли залететь. Складские ворота на предприятии оборудованы защитными барьерами для предотвращения попадания птиц в склад, однако более мелкие птицы находят возможность проникать в склад. Грызуны на складе полностью отсутствуют за счет постоянной санитарной обработки помещений. Нашли в «Белес-Агро» и работников, изображенных на видеозаписи. Выяснилось, что работник, который снимал на камеру происходящее на складе, был отстранен от работы по причине нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. - Преднамеренно зная о нарушении, он попросил «товарищей» позировать без бахил, не раскрывая истинного замысла. Руководство, беря во внимание проблем с трудоустройством на селе, поверило его раскаянию и не стало принимать санкций к нему, однако он был вновь пойман на производстве в нетрезвом состоянии, после чего пришлось все-таки уволить данного нарушителя. В связи с чем становится понятным, почему только через год всплывают данные материалы, таким образом, в целях мести он решил нанести урон предприятию, - считают в компании. Также сообщается, что оборудование для прессования мешков с мукой не было приобретено на момент запуска мельничного комбината в связи с тем, что на этапе запуска не было возможным спрогнозировать, сколько муки будет отгружаться вагонами, учитывая, что в основном отгрузка в вагонах идет на экспорт. - Установка данного оборудования требует подготовки специального помещения, данные мероприятия были включены план закупа и монтажа в 2014 году, но ввиду финансового положения предприятия было перенесено на 2015 год. Учитывая мнение потребителей, руководством предприятия поручено приобрести и смонтировать необходимое оборудование для прессования мешков в ближайшее время, тем более экспортное направление имеет динамику роста. Мы приносим свои извинения всем, кому принесли оскорбление примененным способом утрамбовки муки! Мельничный комбинат ТОО «Белес-Агро» был запущен в 2010 году при содействии государственной программы поддержки «Даму». Стоимость проекта составила 1,3 млрд тенге. по данным компании, на сегодня задолженность перед банком второго уровня составляет 670 млн тенге. На предприятии работает 86 человек.
мука "Белес-Агро"

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