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Спорт

Компания Google представила «Компьютер на флешке»

Устройство поступит в продажу уже этим летом. Американская корпорация Google презентовала новое устройство, обладающее всеми функциями полноценного компьютера и при этом имеющее весьма компактные габариты. Новинка под названием Chromebit внешне больше похожа на обычную флешку, а по своим размерам она не превосходит шоколадный батончик. Для работы устройство достаточно подключить к любому монитору или телевизору с HDMI-портом. В пресс-релизе компании говорится, что Chromebit можно использовать как в офисах, так и в учебных заведениях Фото: блог Google "Chromebit — это полноценный компьютер, кот
gorod
Компания Google представила «Компьютер на флешке»
c77d68f5_1
c77d68f5_1
Устройство поступит в продажу уже этим летом. Американская корпорация Google презентовала новое устройство, обладающее всеми функциями полноценного компьютера и при этом имеющее весьма компактные габариты. Новинка под названием Chromebit внешне больше похожа на обычную флешку, а по своим размерам она не превосходит шоколадный батончик. Для работы устройство достаточно подключить к любому монитору или телевизору с HDMI-портом. В пресс-релизе компании говорится, что Chromebit можно использовать как в офисах, так и в учебных заведениях
Фото: блог Google
Фото: блог Google
 Фото: блог Google "Chromebit — это полноценный компьютер, который будет доступен по цене 100 долларов", - цитирует РИА "Новости" сообщение компании. Известно, что новинка будет функционировать на платформе Chrome OS, предусматривающей работу с Chrome-приложениями и браузером. При этом "компьютер на флешке" появится на прилавках магазинов уже этим летом, а его производством и продажей займётся компания ASUS. Источник: topnews.ru

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