Компания Google представила «Компьютер на флешке»

Устройство поступит в продажу уже этим летом. Американская корпорация Google презентовала новое устройство, обладающее всеми функциями полноценного компьютера и при этом имеющее весьма компактные габариты. Новинка под названием Chromebit внешне больше похожа на обычную флешку, а по своим размерам она не превосходит шоколадный батончик. Для работы устройство достаточно подключить к любому монитору или телевизору с HDMI-портом. В пресс-релизе компании говорится, что Chromebit можно использовать как в офисах, так и в учебных заведениях Фото: блог Google "Chromebit — это полноценный компьютер, кот