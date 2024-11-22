Компания и коллеги выделили миллион тенге: ТОО «ЗапКаз РЭК» о помощи семье погибшего электромонтера

Трагедия произошла 24 октября в районе дома престарелых в поселке Мичурино. 36-летний электромонтер ТОО «ЗапКаз РЭК» Михаил Дендеря выполнял работу по устранению неполадок на опоре и погиб от удара током. У него остались супруга, дочь и престарелый отец. Вдова погибшего Татьяна Дендеря боится, что в этой ситуации могут сделать виноватым самого Михаила, якобы трагедия произошла по его вине. Кроме этого, родные электромонтёра сообщили, что компания, в которой работал Михаил, не оказала материальную помощь, а руководство и вовсе не пришло даже на похороны.

Руководство ТОО «ЗапКаз РЭК» заявило, что не согласно со словами родных Михаила. Так, в день трагедии, по инициативе руководства семье сразу же была оказана первичная финансовая помощь в размере 220 тысяч тенге. Далее поэтапно, пятью траншами в общей сумме передано чуть более одного миллиона тенге.

– Подчёркиваем, что первичная помощь оказана в течение пяти дней. Деньги выделила компания, профсоюз и коллектив. В день похорон ТОО «ЗапКаз РЭК» выделила транспорт и помогла с общей организацией. На похоронах присутствовали практически все коллеги погибшего с его службы и со смежных служб, старший мастер, начальник службы ВЛ И КТП ГЭС, начальник службы ПС, начальник службы КЛ, главный инженер ГЭС, начальник ПТС ГЭС, заместитель начальника ГЭС, начальник ГЭС, председатель профсоюзного комитета компании. Руководство компании неоднократно пыталось связаться с супругой погибшего Татьяной Дендеря, но она, ничем не мотивируя, наотрез, отказалась идти на контакт, - сообщил генеральный директор ТОО «ЗапКаз РЭК» Бауыржан Бектурган.

Кроме этого руководство компании подчеркнуло, что алгоритм выделения денежных средств, а так же страховых выплат при наступлении несчастного случая в компания квазигосударственного сектора, определяется после вынесения решения межведомственной государственной комиссии, которая проводит расследование несчастного случая.

– Сейчас расследование не завершено и следовательно, говорить о каких-либо умозаключениях преждевременно. Особенности, сроки и порядок проведения расследований несчастных случаев установлен нормативно-правовыми актами и законом РК, - заключил Бауржан Бектурган.

Отметим, что в управлении по инспекции труда по ЗКО работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего. Полицейские так же ведут досудебное расследование по статье 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда».