Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Компания и коллеги выделили миллион тенге: ТОО «ЗапКаз РЭК» о помощи семье погибшего электромонтера

Руководство компании рекомендует дождаться заключения межведомственной комиссии.
Арайлым Усербаева
Компания и коллеги выделили миллион тенге: ТОО «ЗапКаз РЭК» о помощи семье погибшего электромонтера

Трагедия произошла 24 октября в районе дома престарелых в поселке Мичурино. 36-летний электромонтер ТОО «ЗапКаз РЭК» Михаил Дендеря выполнял работу по устранению неполадок на опоре и погиб от удара током. У него остались супруга, дочь и престарелый отец. Вдова погибшего Татьяна Дендеря боится, что в этой ситуации могут сделать виноватым самого Михаила, якобы трагедия произошла по его вине. Кроме этого, родные электромонтёра сообщили, что компания, в которой работал Михаил, не оказала материальную помощь, а руководство и вовсе не пришло даже на похороны. 

Руководство ТОО «ЗапКаз РЭК» заявило, что не согласно со словами родных Михаила. Так, в день трагедии, по инициативе руководства семье сразу же была оказана первичная финансовая помощь в размере 220 тысяч тенге. Далее поэтапно, пятью траншами в общей сумме передано чуть более одного миллиона тенге. 

– Подчёркиваем, что первичная помощь оказана в течение пяти дней. Деньги выделила компания, профсоюз и коллектив. В день похорон ТОО «ЗапКаз РЭК» выделила транспорт и помогла с общей организацией. На похоронах присутствовали практически все коллеги погибшего с его службы и со смежных служб, старший мастер, начальник службы ВЛ И КТП ГЭС, начальник службы ПС, начальник службы КЛ, главный инженер ГЭС, начальник ПТС ГЭС, заместитель начальника ГЭС, начальник ГЭС, председатель профсоюзного комитета компании. Руководство компании неоднократно пыталось связаться с супругой погибшего Татьяной Дендеря, но она, ничем не мотивируя, наотрез, отказалась идти на контакт, - сообщил генеральный директор ТОО «ЗапКаз РЭК» Бауыржан Бектурган. 

Кроме этого руководство компании подчеркнуло, что алгоритм выделения денежных средств, а так же страховых выплат при наступлении несчастного случая в компания квазигосударственного сектора, определяется после вынесения решения межведомственной государственной комиссии, которая проводит расследование несчастного случая. 

– Сейчас расследование не завершено и следовательно, говорить о каких-либо умозаключениях преждевременно. Особенности, сроки и порядок проведения расследований несчастных случаев установлен нормативно-правовыми актами и законом РК, - заключил Бауржан Бектурган. 

Отметим, что в управлении по инспекции труда по ЗКО работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего. Полицейские так же ведут досудебное расследование по статье 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда». 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article