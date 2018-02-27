Компания «Сичим С.п.А Казахстан» приглашает на ярмарку вакансий

Ярмарка вакансий состоится 3-4 марта во Дворце культуры «Зенит» с 9:00 до 18:00. Компания “Сичим С.п.А Казахстан” приглашает на ярмарку вакансий по следующим позициям: • Специалист по комплектации документов отдела контроля качества • Инспектор по контролю качества изолировочных и покрасочных работ • Инспектор по контролю качества механических работ • Начальник участка по техническим и механическим трубопроводам • Начальник участка по гидроиспытаниям • Начальник участка строительных и монтажных работ • Мастер участка по гидроиспытаниям и наладке трубопровода • Мастер участка по техническим и м