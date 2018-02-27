Компания “Сичим С.п.А Казахстан” приглашает на ярмарку вакансий по следующим позициям: • Специалист по комплектации документов отдела контроля качества • Инспектор по контролю качества изолировочных и покрасочных работ • Инспектор по контролю качества механических работ • Начальник участка по техническим и механическим трубопроводам • Начальник участка по гидроиспытаниям • Начальник участка строительных и монтажных работ • Мастер участка по гидроиспытаниям и наладке трубопровода • Мастер участка по техническим и механическим трубопроводам • Мастер участка строительных и монтажных работ • Мастер участка по покрасочным работам • Мастер участка по термоизоляционным работам • Монтажник технологических трубопроводов • Оператор по гидроиспытанию • Техник систем по термообработке и сварочных соединений • Сварщик по аргонодуговой сваркеКонтактные номера телефонов: 8 7122 58 61 86; 8 701 532 47 83; 8 701 035 36 67; Эл. Адрес: cv.kz@sicim.eu Ярмарка состоится по адресу: ЗКО г. Уральск, ул. Сарайшык, 27/1, ДК «Зенит». Свидетельство Серия В № 0498882 от 17.09.2003г. выдано Управлением юстиции г. Атырау Департамента Юстиции Атырауской области. Новости Компаний.
Компания «Сичим С.п.А Казахстан» приглашает на ярмарку вакансий
Ярмарка вакансий состоится 3-4 марта во Дворце культуры «Зенит» с 9:00 до 18:00. Компания “Сичим С.п.А Казахстан” приглашает на ярмарку вакансий по следующим позициям: • Специалист по комплектации документов отдела контроля качества • Инспектор по контролю качества изолировочных и покрасочных работ • Инспектор по контролю качества механических работ • Начальник участка по техническим и механическим трубопроводам • Начальник участка по гидроиспытаниям • Начальник участка строительных и монтажных работ • Мастер участка по гидроиспытаниям и наладке трубопровода • Мастер участка по техническим и м