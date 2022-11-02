Комплексную проверку пассажирских автобусов проводят в Уральске

Ревизия началась 26 октября и продолжится до 23 ноября, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в городском отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, с 26 октября по 23 ноября проводится комплексная проверка городских маршрутов. А именно, исполняют ли перевозчики конкурсные условия. Специалисты отдела уже проверили ТОО «Оралавтотранс», которое обслуживает маршруты №5, №12, №43. О результатах пока не сообщается. Но в ведомстве отметили, что руководителям всех проверенных автопарков направят письмо об устранении выявленных нарушений с указани