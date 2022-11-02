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Социум

Комплексную проверку пассажирских автобусов проводят в Уральске

Ревизия началась 26 октября и продолжится до 23 ноября, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в городском отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, с 26 октября по 23 ноября проводится комплексная проверка городских маршрутов. А именно, исполняют ли перевозчики конкурсные условия. Специалисты отдела уже проверили ТОО «Оралавтотранс», которое обслуживает маршруты №5, №12, №43. О результатах пока не сообщается. Но в ведомстве отметили, что руководителям всех проверенных автопарков направят письмо об устранении выявленных нарушений с указани
Арайлым Усербаева
Комплексную проверку пассажирских автобусов проводят в Уральске
Ревизия началась 26 октября и продолжится до 23 ноября, передаёт портал «Мой ГОРОД».
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Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в городском отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, с 26 октября по 23 ноября проводится комплексная проверка городских маршрутов. А именно, исполняют ли перевозчики конкурсные условия. Специалисты отдела уже проверили  ТОО «Оралавтотранс», которое обслуживает маршруты №5, №12, №43. О результатах пока не сообщается. Но в ведомстве отметили, что руководителям всех проверенных автопарков направят письмо об устранении выявленных нарушений с указанием конкретных сроков. Напомним, летом этого года в связи неисполнением договорных обязательств отдел ЖКХ, ПТиАД решил расторгнуть договор с компанией ТОО «УралТехСервис». С первого июля городские маршруты №2, №30д и №24 временно обслуживало ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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