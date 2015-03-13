Концерт 30 Seconds to Mars в Саратове отменен из-за погодных условий

Источник фото: Архивы пресс-служб Культовая американская рок-группа 30 Seconds to Mars недавно отправилась в тур по российским городам сообщает super.ru. Успешно отыграв в Сочи и Воронеже, Джаред Лето вместе с другими участниками группы должен был сегодня прилететь в Саратов, чтобы выступать в местном Дворце Спорта «Кристалл». Однако, как сообщает местная пресса, через несколько часов фанатов ждало разочарование — из-за погодных условий самолет «марсов» не смог приземлиться в аэропорту. Простоявшим с самого утра около входа в стадион поклонникам неприятную новость сообщили только перед самым н