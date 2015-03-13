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Шоу-бизнес

Концерт 30 Seconds to Mars в Саратове отменен из-за погодных условий

Источник фото: Архивы пресс-служб Культовая американская рок-группа 30 Seconds to Mars недавно отправилась в тур по российским городам сообщает super.ru. Успешно отыграв в Сочи и Воронеже, Джаред Лето вместе с другими участниками группы должен был сегодня прилететь в Саратов, чтобы выступать в местном Дворце Спорта «Кристалл». Однако, как сообщает местная пресса, через несколько часов фанатов ждало разочарование — из-за погодных условий самолет «марсов» не смог приземлиться в аэропорту. Простоявшим с самого утра около входа в стадион поклонникам неприятную новость сообщили только перед самым н
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Концерт 30 Seconds to Mars в Саратове отменен из-за погодных условий
Источник фото: Архивы пресс-служб
Источник фото: Архивы пресс-служб
 Источник фото: Архивы пресс-служб Культовая американская рок-группа 30 Seconds to Mars недавно отправилась в тур по российским городам сообщает super.ru. Успешно отыграв в Сочи и Воронеже, Джаред Лето вместе с другими участниками группы должен был сегодня прилететь в Саратов, чтобы выступать в местном Дворце Спорта «Кристалл». Однако, как сообщает местная пресса, через несколько часов фанатов ждало разочарование — из-за погодных условий самолет «марсов» не смог приземлиться в аэропорту. Простоявшим с самого утра около входа в стадион поклонникам неприятную новость сообщили только перед самым началом шоу. Больше всего молодые люди разозлились из-за того, что многие из-них приехали из отдаленных городов, чтобы увидеть кумиров, и их поездка оказалась напрасной. Сами участники группы пока никак не прокомментировали инцидент. Расписание концертов 30 Seconds to Mars в России: 15 марта 2015 - Тольятти, Россия Ледовый комплекс “Лада Арена” 18 марта 2015 - Санкт-Петербург, Россия СКК Петербургский 20 марта 2015 - Москва, Россия СК “Олимпийский” 22 марта 2015 - Уфа, Россия Дворец Спорта 24 марта 2015 - Челябинск, Россия Арена “Юность” 26 марта 2015 - Пермь, Россия Дворец Спорта 28 марта 2015 - Омск, Россия Дворец Спорта им. Блинова 29 марта 2015 - Новосибирск, Россия Ледовй Дворец “Сибирь” 31 марта 2015 - Красноярск, Россия Дворец Спорта им. Ярыгина АПРЕЛЬ 2 апреля 2015 - Нижний Новгород, Россия Выставочный центр “Ярмарка”

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