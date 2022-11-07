Кондукторы пожаловались на поборы со стороны водителей автобуса в Уральске

– Раньше ответственность за сдачу денежных средств в кассу лежала на водителях. Однако после внедрения электронной системы билетирования их посадили на оклад. То есть зарплата кондуктора зависит от количества пассажиров, а чистый оклад водителей составляет от 300 до 400 тысяч тенге. При невыполнении требований водителя, они специально начинают догонять впереди идущий автобус, чтоб меньше пассажиров было. После этих давлении кондукторы вынуждены прикарманивать наличные и как-то угодить водителю, - пишет автор поста.Кондуктор пожаловался и на сотрудников системы Smartqala и заявил, что при частичной проверке они тоже вынуждают их делиться с ними.
– Помогите, пожалуйста, дать огласке данный факт и задействовать компетентные органы. При таких условиях невозможно работать, - заключил кондуктор.В пресс-службе городского акимата сообщили, что сейчас маршрут №2 временно обслуживает «Западно-Казахстанский автобусный парк». В ноябре обещали провести конкурс для определения предприятия, которое будет заниматься обслуживанием маршрута на постоянной основе. Что касается жалобы кондуктора, то его в акимате перенаправили в «Западно-Казахстанский автобусный парк», где проведут проверку информации. При этом уральцев попросили в жалобах, касающихся работы пассажирских автобусов, иметь фото, видео либо аудиофиксацию, а также госномер конкретного автобуса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.