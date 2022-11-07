Кондукторы пожаловались на поборы со стороны водителей автобуса в Уральске

По их словам, в день ему приходится отдавать от 5 до 10 тысяч тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" В Instagram-паблик zhaloby_uralsk_official обратился кондуктор городского пассажирского маршрута №2. По его словам, водители заставляют своих кондукторов покупать им обед, сигареты и воду. Более того, в конце каждой смены они должны отдавать им от пяти до десяти тысяч тенге. В случае отказа, водители не берут их с собой на рейс либо вынуждают уволиться. – Раньше ответственность за сдачу денежных средств в кассу лежала на водителях. Однако после внедрения электрон