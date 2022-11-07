- Тут больные смогут получать обезболивание, социальную, физическую и психологическую помощь. Всё делается для того, чтобы они не остались наедине со своими страхами, в одиночестве и с сильнейшими болями. Паллиативная помощь создаётся для комфорта не только больных, так и для их семей. Тут могут получить социальную передышку семьи, ухаживающие за тяжелобольными людьми, - сказал он.Со слов Зейла Магзомова, сейчас по области насчитывается более семи тысяч онкобольных. Стоит отметить, что такой подарок Областному онкологическому диспансеру преподнёс бизнесмен, депутат областного маслихата Турарбек Тлемисов. Он вложил около 400 миллионов тенге собственных средств. Сам бизнесмен считает, что такая поддержка необходима для онкобольных в ЗКО. Охрану и коммунальные услуги меценат тоже берёт на себя. На открытии аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что это первый частный хоспис в регионе, который открыли благодаря меценатству. Фото автора Фото автора Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Хоспис открыли в Уральске
Он рассчитан на 31 койко-место, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото автора В Уральске торжественно открылся паллиативный центр «Аманат». Он расположен на территории Онкологического областного диспансера. Здание рассчитано на 31 пациента, имеется четыре сервисные палаты. По словам директора диспансера Зейла Магзомова, центр предназначен для улучшения качества жизни тяжело больных пациентов. - Тут больные смогут получать обезболивание, социальную, физическую и психологическую помощь. Всё делается для того, чтобы они не остались наедине со своими страхами, в одиночестве и с сильнейшими болями. Палл