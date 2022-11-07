Хоспис открыли в Уральске

Он рассчитан на 31 койко-место, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото автора В Уральске торжественно открылся паллиативный центр «Аманат». Он расположен на территории Онкологического областного диспансера. Здание рассчитано на 31 пациента, имеется четыре сервисные палаты. По словам директора диспансера Зейла Магзомова, центр предназначен для улучшения качества жизни тяжело больных пациентов. - Тут больные смогут получать обезболивание, социальную, физическую и психологическую помощь. Всё делается для того, чтобы они не остались наедине со своими страхами, в одиночестве и с сильнейшими болями. Палл