Алина Дауранова показала второе время на Кубке мира в Италии

В мировом рейтинге в категории - "юниорки" она занимает второе место.

Астанчанка уступила три десятых секунды венгерке Ханне Биро. На третьей ступени находится Мэйбритт Виги из Италии.

Четвертое место заняла казахстанка Алёна Лифатова, а пятое ее соотечественница Мария Кузнецова.

Справка МГ: Алина Дауранова родилась в Астане, 2 февраля 2004 года.

Ее достижения: трехкратная серебряная призерка чемпионатов мира среди юниоров (2022, 2023 - 1000 метров, 2023 — командный спринт), двукратная бронзовая призерка чемпионатов мира среди юниоров (2022 - командный спринт, 2023 — 500 метров), бронзовая призерка этапа Кубка мира (2024 — командный спринт), многократная победительница и призерка юниорских этапов Кубка мира. Мастер спорта РК. Мастер спорта международного класса.

В мировом рейтинге в категории — "юниорки" она занимает второе место.

Ранее мы сообщали о том, что казахстанские лыжники опозорились на этапе Кубка мира.