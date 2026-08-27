Конкуренция - пять человек на место: обладателями стипендии «Болашак» стали 232 казахстанца

В Акорде под председательством руководителя Администрации президента Романа Скляра прошло заседание республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.
- В среднем конкурс составил более пяти претендентов на одно место, что свидетельствует о сохраняющемся высоком интересе к программе и конкурентном характере отбора, - говорится в сообщении.
По итогам конкурсного отбора международную стипендию присудили 232 гражданам Казахстана. Распределение грантов выглядит следующим образом:
- 179 человек отправятся на обучение в магистратуру;
- 12 казахстанцев поступят в докторантуру;
- 1 соискатель продолжит обучение по программе бакалавриата;
- 40 человек пройдут профессиональные стажировки в зарубежных организациях.
Кроме того, отдельные стипендии выделены для 33 отечественных ученых - они отправятся на научные стажировки за рубеж. Данное направление ориентировано на повышение квалификации казахстанских исследователей, освоение передовых методик работы и укрепление международных научных связей.
Полные списки обладателей стипендии «Болашак» и победителей отбора на научные стажировки были опубликованы 27 августа в 10:00.