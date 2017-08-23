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Конкурс «ЕҢБЕК ЖОЛЫ»

Добрый день! На официальном интернет ресурсе акимата Западно-казахстанской области проходит конкурс «ЕҢБЕК ЖОЛЫ» в трех номинациях 1.Лучшая трудовая династия 2.Лучший молодой работник производства 3.Лучший наставник работающей молодежи Наша семья является участником лучшей трудовой династии Мановицких. Ознакомиться с трудовой историей нашей семьи можно на сайте, а также просмотреть презентацию о семье и видео главы семейства! Просим всех неравнодушных поддержать и отдать голос за нашу семь династию Мановицких. Спасибо всем за поддержку! Ваш голос важен для нас! http://bko.gov.kz/ru/yenbek-zhol
gorod
Конкурс «ЕҢБЕК ЖОЛЫ»
Добрый день! На официальном интернет ресурсе акимата Западно-казахстанской области проходит конкурс «ЕҢБЕК ЖОЛЫ» в трех номинациях 1.Лучшая трудовая династия 2.Лучший молодой работник производства 3.Лучший наставник работающей молодежи Наша семья является участником лучшей трудовой династии Мановицких. Ознакомиться с трудовой историей нашей семьи можно на сайте, а также просмотреть презентацию о семье и видео главы семейства! Просим всех неравнодушных поддержать и отдать голос за нашу семь династию Мановицких. Спасибо всем за поддержку! Ваш голос важен для нас! http://bko.gov.kz/ru/yenbek-zholy/best-labor-dynasty/ Оксана МАНОВИЦКАЯ

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