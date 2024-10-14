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Происшествия

Контрактника Нацгвардии нашли повешенным в квартире

13 октября текущего года в городе Шахтинск в квартире по месту проживания во внеслужебное время обнаружено тело военнослужащего по контракту. По предварительной информации, военнослужащий контрактной службы совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта.
gorod
Контрактника Нацгвардии нашли повешенным в квартире

Тело военнослужащего Национальной гвардии найдено в квартире одной из многоэтажек Шахтинска.

— 13 октября текущего года в городе Шахтинск в квартире по месту проживания во внеслужебное время обнаружено тело военнослужащего по контракту. По предварительной информации, военнослужащий контрактной службы совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта. Командование РгК «Орталық» Национальной гвардии Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего, - говорится в сообщении Нацгвардии.

Отмечается, что военнослужащего нашли повешенным на ремне.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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