Контрактника Нацгвардии нашли повешенным в квартире

Тело военнослужащего Национальной гвардии найдено в квартире одной из многоэтажек Шахтинска.

— 13 октября текущего года в городе Шахтинск в квартире по месту проживания во внеслужебное время обнаружено тело военнослужащего по контракту. По предварительной информации, военнослужащий контрактной службы совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта. Командование РгК «Орталық» Национальной гвардии Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего, - говорится в сообщении Нацгвардии.