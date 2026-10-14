Контроль средней скорости ввели на трассе ЗКО

С 13 октября 2026 года камер контроля средней скорости в Казахстане стало больше. "КазАвтоЖол" запустил такую систему еще на четырех платных трассах:
- Уральск - граница РФ (Самара);
- Актобе - граница РФ (Оренбург);
- Костанай - Денисовка;
- Кандыагаш - Макат.
Теперь камеры средней скорости работают на 15 трассах вместо прежних 11. На новых участках оборудование уже настроили и сертифицировали, сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".
По статистике компании, с начала 2026 года на республиканских дорогах зафиксировали более 713 тысяч превышений скорости (причём 550 тысяч из них выявили именно камеры средней скорости).
Как это работает: камеры фиксируют автомобиль на въезде и выезде с участка, а программа рассчитывает среднюю скорость на всём пути. Притормозить только перед камерой не выйдет - система оценит общее время в дороге.
В "КазАвтоЖоле" отмечают, что главная цель нововведения - не собрать больше штрафов, а отучить водителей гонять и сделать трассы безопаснее.