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Социум

Контроль средней скорости ввели на трассе ЗКО

Контроль ввели на трассе Уральск - граница РФ (Самара).
Кристина Кобина
Контроль средней скорости ввели на трассе ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ"

С 13 октября 2026 года камер контроля средней скорости в Казахстане стало больше. "КазАвтоЖол" запустил такую систему еще на четырех платных трассах:

  • Уральск - граница РФ (Самара);
  • Актобе - граница РФ (Оренбург);
  • Костанай - Денисовка;
  • Кандыагаш - Макат.

Теперь камеры средней скорости работают на 15 трассах вместо прежних 11. На новых участках оборудование уже настроили и сертифицировали, сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол". 

По статистике компании, с начала 2026 года на республиканских дорогах зафиксировали более 713 тысяч превышений скорости (причём 550 тысяч из них выявили именно камеры средней скорости).

Как это работает: камеры фиксируют автомобиль на въезде и выезде с участка, а программа рассчитывает среднюю скорость на всём пути. Притормозить только перед камерой не выйдет - система оценит общее время в дороге.

В "КазАвтоЖоле" отмечают, что главная цель нововведения - не собрать больше штрафов, а отучить водителей гонять и сделать трассы безопаснее.

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