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Социум

Концерт стендап-комика Галыма Калиакбарова прервали в Астане

Артиста увели за кулисы, а выступление остановили.
Варвара Тыщенко
Концерт стендап-комика Галыма Калиакбарова прервали в Астане
Фото: Instagram/standupastana

Вечером 19 августа в столичном баре Carlin сотрудники полиции и представители администрации прервали концерт стендап-комика Галыма Калиакбарова, сообщает Telegram-канал Halyqstan.

По словам очевидцев, во время шоу в заведение вошли сотрудники правоохранительных органов и акимата. Артиста увели за кулисы, а выступление остановили, заявив о несоблюдении порядка проведения культурно-массовых мероприятий.

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Позже Tengrinews.kz в акимате района Есиль объяснили произошедшее отсутствием обязательного уведомления о проведении массового мероприятия.

В пресс-службе районного акимата пояснили, что организаторы не направили уведомление за 10 дней до даты концерта, что необходимо для координации работы экстренных служб и обеспечения безопасности посетителей. По данным ведомства, прибывшим на место сотрудникам изначально воспрепятствовали в доступе на территорию заведения.

В результате организаторов - ТОО "STANDUP ASTANA" - привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 488-1 КоАП РК ("Нарушение порядка организации и проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий").

Представителей компании доставили в управление полиции района Есиль для проведения профилактической беседы, после чего отпустили.

Сегодня, 20 августа, организаторы концерта стендап-комика Галыма Калиакбарова в Алматы - Central Standup Almaty - сообщили в Instagram об отмене выступления, запланированного на завтра.

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