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Происшествия

Корабль Starship взорвался во время испытательного полета (видео)

Starship — двухступенчатая ракета высотой 121 м и массой 5 тыс. тонн.
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Корабль Starship взорвался во время испытательного полета (видео)

В SpaceX заявили, что при наборе высоты произошел «быстрый внеплановый демонтаж» корабля. Инцидент произошел на высоте около 150 км: после отделения от ракеты-носителя Super Heavy корабль начал вращаться и с ним прервалась связь. При этом ракета-носитель благополучно приземлилась на стартовой площадке Starbase в штате Техас.


Starshipдвухступенчатая ракета высотой 121 м и массой 5 тыс. тонн. На низкую околоземную орбиту она может выводить до 150 т полезной нагрузки. Первая ступень — это ускоритель Super Heavy, вторая — сам корабль. В перспективе ракету собираются использовать для пилотируемых полетов на Луну и Марс.

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Предыдущий взрыв Starship произошел во время седьмого испытательного пуска 17 января.

Ранее лунный модуль прислал первые снимки Земли из космоса.


Взрыв ракета 2025 Starship

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