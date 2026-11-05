Король Иордании Абдалла ІІ прилетел с визитом в Казахстан

Ожидается, что он примет участие в ряде важных международных мероприятий.

В Казахстан с официальным визитом прибыл король Иорданского Хашимитского королевства Абдалла ІІ бен аль-Хусейн. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Визит монарха продлится 5 и 6 ноября. Ожидается, что он примет участие в ряде важных международных мероприятий, ключевым из которых станет саммит Акабского процесса с участием глав нескольких государств, запланированный в Астане на 6 ноября.

Напомним, прибыть в республику короля Иордании ранее пригласил президент Касым-Жомарт Токаев.